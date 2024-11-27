ЦБ отказался покупать валюту на внутреннем рынке

С 28 ноября Центробанк РФ не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Отказ от операций на валютном рынке продлится до конца 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России заявил, что такой шаг сделан ради снижения волатильности финансовых рынков.

Тем не менее ЦБ продолжит вести операции по продаже валюты на внутреннем валютном рынке. Среди них регулятор назвал операции, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), «в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день».

Центробанк пообещал вынести решение о возобновлении операций на валютном рынке по мере развития обстановки на финансовых рынках.

«Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года», — добавили в Центральном банке.

Между тем ЦБ заявил новые курсы валют на 28 ноября: 113,0947 рубля за евро, 108,0104 рубля за доллар и 14,8382 рубля за юань.