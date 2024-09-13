В ЦБ назвали главным внутренним риском исчерпание производственных мощностей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы в РФ, сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале .

По словам главы ЦБ, при таком сценарии любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить только к росту цен. При этом роста производства не будет.

Кроме того, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий. Прогнозируется, что они могут надолго закрепиться на высоком уровне.

Также одним из проинфляционных рисков является возможное усиление геополитического давления. Усиленное замедление крупнейших мировых экономик может привести к падению спроса на сырьевые товары. Это скажется на российском экспорте, а в дальнейшем — на рубле.

Набиуллина отметила, что важным фактором при принятии решений является бюджетная политика, которая оказывает влияние на спрос и, следовательно, на решения Банка России.

По ее словам, регулятор учтет конфигурацию трехлетнего бюджета при обновлении прогноза в октябре.

13 сентября Банк России поднял ключевую ставку до 19%. ЦБ также допустил возможность ее повышения на следующем заседании.