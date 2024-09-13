Банк России повысил ключевую ставку до 19%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрел вопрос о ключевой ставке и поднял ее до 19%.

В последний раз ставку поднимали в июле — с 16 до 18% — до максимального уровня с начала апреля 2022 года.

Многие эксперты прогнозировали, что ключевая ставка останется на прежнем уровне, но повышение на 1–2 процентных пункта все же допускалось. К такому выводу пришли после публикации свежих данных по инфляции за август и начало сентября.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко ожидал повышения показателя. Аналитик отмечал, что риски инфляции по-прежнему высокие.

Решение регулятора может оказать поддержку рублю. При этом повышение ключевой ставки влечет за собой рост процентных ставок банков по вкладам и кредитам.