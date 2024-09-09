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Эксперт Тимошенко: повышение ключевой ставки в сентябре точно будет

Несмотря на некоторые признаки снижения темпов роста российской экономики, риски инфляции по-прежнему высоки, вследствие чего можно ожидать повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре до 20%, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В конце недели от российского регулятора ждут очередного решения по ключевой ставке, которое в краткосрочной перспективе способно оказать поддержку рублю, отмечает он.

При этом наметившееся снижение темпов экономического роста пока не приводит к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних.

«В качестве базового сценария предполагаем повышение ставки в сентябре вплоть до 20% с разворотом цикла высоких ставок в сторону понижения не ранее II квартала 2025 года», — прогнозирует Тимошенко.