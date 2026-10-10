В Реутове меняют лифты сразу в трех подъездах дома на улице Победы

В Реутове на улице Победы, дом 22, корпус 1, идет замена лифтового оборудования. Работы ведутся сразу в трех подъездах — по два лифта в каждом.

Как рассказал руководитель отдела капитального ремонта «СЛЗ-Монтаж» Антон Потапов, решение о замене приняли потому, что лифты отработали нормативный срок службы — 25 лет. Сначала меняют подъемники грузоподъемностью 630 килограммов.

На объекте трудятся по два монтажника на каждом лифте. В среднем замена одного лифта в девятиэтажном доме занимает около 45 суток, а в этом доме 14 этажей. Сейчас специалисты устанавливают порталы дверей шахты. Если все пойдет по плану, примерно через месяц приступят к демонтажу лифтов второй очереди.

Новое оборудование отличается от старого: на главном приводе установлен частотный преобразователь, а на приводе дверей — блок с частотным регулированием. Это обеспечивает высокую плавность поездки и открытия дверей. Кроме того, двери шахты выполнены в противопожарном исполнении.

Новые лифты прослужат еще 25 лет — нормативный срок службы остается неизменным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.