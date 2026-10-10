В Подольске открылась юбилейная выставка художников «Диалоги времени»

В Подольском выставочном зале работает выставка «Диалоги времени», приуроченная к 80-летию Подольского городского отделения Союза художников России. Экспозиция расположилась на двух этажах и объединила 381 работу — живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство.

На выставке представлены произведения таких подольских мастеров, как Евгений Самсонов, Николай Данилин, Альбина Акритас, Лариса Давыдова, Олег Арадушкин и других авторов. Полотна воспевают красоту родного края: Дубровицы, берега Пахры, старинные усадьбы, городские зарисовки.

Отдельное место занимают портреты знаменитых жителей, в том числе историка и писателя Вильяма Похлебкина, а также уникальные портреты подольчан — защитников Отечества.

Как отметила искусствовед, старший научный сотрудник Подольского выставочного зала Ольга Рыжкова, в зале состоялось очень масштабное мероприятие — открытие групповой юбилейной выставки изобразительного искусства Подольского городского отделения Союза художников России.

По ее словам, экспозиция приурочена к празднованию 80-летия организации, а возглавила открытие председатель отделения, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России Лариса Давыдова.

Ольга Рыжкова рассказала, что на выставке представлены не только произведения ныне живущих членов отделения, но и работы из фондов Подольского выставочного зала — будущей картинной галереи, которая насчитывает около тысячи произведений.

Особой жемчужиной экспозиции она назвала небольшую персональную выставку народного художника Российской Федерации Евгения Ивановича Самсонова. 8 декабря этого года ему исполнилось бы 100 лет.

На втором этаже представлены 16 его работ — уникальный случай, поскольку в картинной галерее хранятся только две работы художника.

Как рассказала искусствовед, подольские мастерские — предмет особой гордости. Ни одна организация из областных городов не может похвастаться такими сильными мастерскими. Здесь работают академики Российской академии художеств, народные и заслуженные художники, которые ярко проявляют себя в современной жизни искусства. Их выставки проходят постоянно, и это продолжается уже 80 лет.

Выставка будет проходить до 18 октября.

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