В нескольких районах России можно наблюдать завораживающую картину — северное сияние в небе. Кадры уже появились в Сети, сообщает SHOT .

Зрелище могут наблюдать россияне, которые живут на севере: в Краснодарском крае, Карелии, Ленинградской области, Якутии и на Ямале.

В ближайшие дни ожидается, что северное сияние станет ярче. Дело в том, что к Земле приближаются облака солнечной плазмы.

Есть шансы, что северное сияние в северных регионах можно будет увидеть и днем, при ясной погоде. Этому может поспособствовать надвигающаяся магнитная буря.

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