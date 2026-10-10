Мэр Днепропетровска Филатов срочно покинул Украину из-за расследования НАБУ

Мэр Днепропетровска Борис Филатов* срочно уехал из своей страны на фоне расследования НАБУ. Об этом пишет Insider UA, сообщает РИА Новости .

«После публичных нападок на детектива НАБУ Алексея Гейко Филатов* вчера уехал из страны», — говорится в издании. По его данным, антикоррупционные органы готовили чиновнику подозрение.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины отчитались об операции против преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник офиса генпрокурора Руслан Кравченко и которая была причастна к работе мошеннических колл-центров. Задержали замначальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергея Кропиву.

Предварительно известно, что участники схемы брали от колл-центров деньги за невмешательство, а затем легализовывали их через покупку недвижимости и ценностей либо оформляли как доход близких. Обвинение предъявили пятерым фигурантам.

Сам Кравченко подал в отставку 7 сентября, а через неделю уехал с Украины. Свой шаг он объяснил желанием проинформировать иностранных партнеров о положении дел в системе антикоррупционных органов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.

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