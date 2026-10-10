В Подмосковье рассказали, как смотровые колодцы обеспечивают надежность водоснабжения
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали, , что такое смотровой колодец и почему без него современная система водоснабжения просто перестала бы работать.
В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали, , что такое смотровой колодец и почему без него современная система водоснабжения просто перестала бы работать.
Смотровой колодец на водопроводной сети — это заглубленное в грунт сооружение, главная задача которого заключается в обеспечении безопасного доступа к подземным трубам без необходимости их раскопки.
Для чего он предназначен?
в первую очередь водопроводные колодцы строят в местах установки пожарных гидрантов, задвижек, вентилей и счетчиков воды. Это позволяет в любой момент перекрыть подачу воды, к примеру, на время ремонтных работ;
— внутри колодца специалисты проверяют состояние стенок труб, выявляют протечки и следят за общим состоянием узла;
— колодец защищает места ответвлений, поворотов и стыков труб от давления грунта и коррозии.
Конструкция колодца всегда проектируется так, чтобы внутри мог свободно находиться человек с инструментом. Состоит он из основания (днище), рабочей камеры, горловины и люка.
По месту установки водопроводные колодцы делятся на линейные (на прямых участках), поворотные (в местах изменения направления трубы), узловые (в точках соединения нескольких ветвей) и контрольные.
Без сети смотровых колодцев любая нештатная ситуация превращалась бы в многодневные раскопки. Именно эти незаметные подземные сооружения позволяют водоканалам Подмосковья находить и устранять неполадки за часы.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.