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В Подмосковье рассказали, как смотровые колодцы обеспечивают надежность водоснабжения

В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали, , что такое смотровой колодец и почему без него современная система водоснабжения просто перестала бы работать.

Смотровой колодец на водопроводной сети — это заглубленное в грунт сооружение, главная задача которого заключается в обеспечении безопасного доступа к подземным трубам без необходимости их раскопки.

Для чего он предназначен?

в первую очередь водопроводные колодцы строят в местах установки пожарных гидрантов, задвижек, вентилей и счетчиков воды. Это позволяет в любой момент перекрыть подачу воды, к примеру, на время ремонтных работ;

— внутри колодца специалисты проверяют состояние стенок труб, выявляют протечки и следят за общим состоянием узла;

— колодец защищает места ответвлений, поворотов и стыков труб от давления грунта и коррозии.

Конструкция колодца всегда проектируется так, чтобы внутри мог свободно находиться человек с инструментом. Состоит он из основания (днище), рабочей камеры, горловины и люка.

По месту установки водопроводные колодцы делятся на линейные (на прямых участках), поворотные (в местах изменения направления трубы), узловые (в точках соединения нескольких ветвей) и контрольные.

Без сети смотровых колодцев любая нештатная ситуация превращалась бы в многодневные раскопки. Именно эти незаметные подземные сооружения позволяют водоканалам Подмосковья находить и устранять неполадки за часы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.