В Подмосковье прошел семинар по установлению судеб солдат ВОВ

В Доме правительства Московской области состоялся Межрегиональный семинар-практикум «Возвращая имена: поиск и установление судеб военнослужащих Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата». Об этом сообщила Министерства информации и молодежной политики.

Организаторами семинара выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с региональным отделением «Поискового движения России».

«Установление судеб солдат — это важная и кропотливая работа, которая объединяет специалистов из разных регионов нашей страны. Подмосковье в очередной раз стало площадкой, где поисковики, историки и краеведы могут поделиться опытом и найти новые подходы к этой благородной задаче. Мы рады принимать у себя единомышленников, для которых сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны является общим делом. Возвращая имена погибших и пропавших без вести солдат, мы не просто восстанавливаем историческую справедливость. Мы возвращаем семьям память об их героях, а молодому поколению — живую связь с историей своей страны» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участие в работе семинара приняли представители поисковых отрядов, молодежных, патриотических и военно-исторических объединений, краеведы и историки из Московской области, Москвы, Волгоградской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Тюменской, Курской, Ярославской областей, Республики Мордовия и Удмуртской Республики.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева, директор департамента коммуникаций Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Яна Басаргина и заместитель руководителя по проектной деятельности Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Андрей Платонов.

На семинаре опытные спикеры поделились лучшими практиками работы по установлению судеб пропавших без вести солдат и обменялись личным опытом.

Андрей Таранов рассказал о возможностях информационной системы «Память народа». Этот портал, созданный Минобороны России, объединил банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа» и дает возможность получить наиболее полную документальную информацию об участниках Великой Отечественной войны. Система содержит свыше 109 млн оцифрованных страниц архивных документов, более 41 млн записей о награждениях, более 79 тыс. паспортов воинских захоронений и описание 227 крупнейших сражений.

«Созданный Минобороны России информационный ресурс „Память народа“ и в дальнейшем будет развиваться и останется мощным инструментом поддержки поисковой работы и борьбы с фальсификацией истории нашей Великой Победы», — отметил он.

Всероссийский проект «Судьба солдата» помогает в розыске и установлении фронтовой судьбы погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов. В ряде случаев удается найти информацию и о воинах, вернувшихся с фронта живыми. Организатором проекта выступает Поисковое движение России, а участие в нем принимают поисковики со всей России и из-за рубежа.

Заявки по проекту «Судьба солдата» к специалистам Подмосковья поступают из разных регионов и республик. За 9 месяцев 2026 года в работу специалистов поступило 159 запросов от заявителей из Московской области. В областные общественные приемные поступило 84 заявки — из Одинцово, Реутова, Звенигорода, Голицыно, Павловского Посада и Электрогорска. Из других регионов и республик обратилось 42 человека.

Работа по установлению судеб солдат продолжается. Примером тому служит история ордена Красной Звезды, который был найден Кировской областной общественной молодежной поисковой организацией «Долг». Активисты установили, что награда принадлежит Никифорову Алексею Ивановичу 1915 года рождения, который после войны жил и работал в Кирове. Одна из его дочерей проживает в Реутове, остальная семья — в Беларуси.

Еще одна история — установление фронтовой судьбы красноармейца Лебедева Дмитрия Васильевича 1920 года рождения, уроженца деревни Степановка Богородицкого уезда Тульской губернии. Он был призван осенью 1940 года и направлен в 311-й пушечный артиллерийский полк Резерва Главного командования, который дислоцировался в Западной Белоруссии. Полк оказался в зоне главного удара группы армий «Центр» и к 23 июня 1941 года был разбит. Красноармеец Лебедев был захвачен в плен 30 июня 1941 года. По документам Центрального архива Министерства обороны РФ, красноармеец Лебедев прошел через немецкие лагеря и умер 23 ноября 1941 года в строительно-трудовом батальоне в Альтенграбове.

На семинаре документы о судьбе красноармейца вручили его двоюродной внучке Татьяне Швецовой. Правнук солдата, одиннадцатилетний Александр Кривенко, прочитал «Послание внуку» — стихотворение, посвященное прадеду.

Такие истории — результат кропотливой работы поисковиков, историков и специалистов, которые возвращают имена солдатам и сохраняют память о них для будущих поколений.

В Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов — это более 3 тыс. поисковиков, вовлеченных в проведение поисковых работ и увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области и других регионов Российской Федерации. В работе принимают участие поисковые отряды Российского регионального Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Регионального отделения ДОСААФ России, Российского военно-исторического общества, Союза поисковых отрядов.

Координацией работы поисковиков на территории региона занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.