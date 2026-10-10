Axios и ТАСС раскрыли сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер собираются приехать в Россию в октябре. О предполагаемых сроках сообщили Axios и ТАСС со ссылкой на источники.

«Такая вероятность действительно есть. Детали будут согласованы», — сказал ТАСС неназванный собеседник.

По его словам, поездка может состояться в течение пары недель. Axios, в свою очередь, пишет о возможном визите американской делегации «позднее в октябре».

Незадолго до этого в США завершились переговоры делегаций Украины и Штатов. Как отмечала Financial Times, украинская сторона сократила срок поездки — причиной стало соглашение по дизелю между Вашингтоном и Москвой, хотя встречу изначально планировали продолжить 10 октября. По данным газеты, Киеву также пригрозили остановить обмен разведданными, если он не прекратит попытки атаковать российские НПЗ.

Еще до начала американо-украинских переговоров Уиткофф и Кушнер показали президенту США Дональду Трампу обновленный план урегулирования российско-украинского конфликта и получили от него инструкции.

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