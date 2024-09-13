ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании

На следующем заседании Банка России уровень ключевой ставки может быть вновь поднят, сообщает пресс-служба регулятора.

Дополнительное ужесточение ДКП нужно для возобновления процесса дезинфляции, пояснили в ЦБ. Это поможет снизить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию к цели в следующем году.

Прогнозируется, что годовая инфляция в 2025 году уменьшится до 4,0–4,5% и далее будет находиться около отметки в 4%.

В пятницу Центробанк поднял ключевую ставку до 19%. До этого момента она составляла 18%, а в июле — 16%.