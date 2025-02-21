В Тюмени раскупили все доллары нового образца

Жители Тюмени раскупили все доллары нового образца. Найти и купить свежие купюры не получится ни в одном обменном пункте города, сообщает Ura .

Специалисты уверены, что тюменцы активно приобретают доллары, поскольку отправляются в отпуск в другие страны. При этом в ряде государств мира старые доллары в качестве оплаты не принимают.

С такой проблемой столкнулись те жители РФ, кто отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Таиланд, Армению и Турцию.

Ранее руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых сказал, что большая часть старых банкнот доллара имеет признаки повреждения. Эти деньги постепенно выходят из обращения, поэтому лучше выбирать доллары свежего образца.