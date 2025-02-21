Новые и старые доллары в России: почему банки не принимают некоторые купюры

Де-юре различий между старыми и новыми долларами нет, а де-факто новые купюры имеют преимущества из-за того, что эмиссия старых завершена и они постепенно выходят из обращения, сообщил РИАМО руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Так как последний раз дизайн купюры в 100 долларов, а это самый ходовой номинал в мире, был обновлен более 10 лет назад, то большая часть банкнот уже побывала «в ходу», то есть имеет признаки повреждения, говорит он.

«Ссылаясь на эти признаки, российские банки обычно и отказывают в приеме иностранной валюты. И тут есть важный нюанс: российские банки сами вправе устанавливать с помощью внутренних документов ту степень износа иностранной валюты, при которой она обмену не подлежит, у них нет обязательства по её приёму. Хотя, если признаков износа нет, то они принимают чаще всего без проблем, чтобы потом использовать для выдачи другим гражданам, покупателям», — прокомментировал ситуацию Соловых.

Люди должны понимать, что доллары старого образца постепенно выходят из обращения, поэтому покупать наличку и хранить ее под подушкой бессмысленно, объясняет он. Потом, возможно, ее придется реализовывать уже с дисконтом.

Для любого банка работа со старой наличностью расценивается как дополнительные издержки, поскольку требует отправки этой валюты в страну эмиссии, в случае с долларами — США, поэтому свои издержки они вполне могут перекладывать на клиентов в виде комиссий.

«Особые условия при покупке и продаже инвалюты могут вводиться банками в индивидуальном порядке», — подчеркнул эксперт.