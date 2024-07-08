В столичном регионе 1,6 млн семей с 2007 года получили материнский капитал

СФР: с 2007 года в столичном регионе маткапиталом воспользовались 1,3 млн семей

В столичном регионе отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по городу Москве и Московской области ко Дню семьи, любви и верности подвели итоги госпрограммы по материнскому капиталу, оказалось, что с 2007 года мерой поддержки воспользовались 1,6 млн семей, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день сертификат на материнский (семейный) капитал получили 1,6 млн семей, а фактически им воспользовались уже 1,3 млн семей.

«Самым популярным направлением расходования в Московском регионе является образование детей. На эти цели средства направили 606,6 тыс. семей. Другое популярное направление — улучшение жилищных условий — выбрали 528,4 тыс. семей Москвы и Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Обладатели сертификата также выбирают и иные виды использования средств. Так, 2,9 тысячи семей направили средства на накопительную пенсию матери, а 176 семей — на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью. Ежемесячную выплату из семейного капитала получают 163,7 тысячи семей столичного региона.

Начиная с 2020 года, сертификат на материнский капитал стали выдавать в проактивном формате. Оставить соответствующую заявку можно на сайте госуслуг. При возникновении вопросов можно обратиться за помощью по телефону 8 (800) 100-00-01.

Ранее российским мужчинам объяснили, как они могут получить материнский капитал, если в одиночестве воспитывают ребенка. Право на сертификат имеют в том числе отцы, усыновившие детей.