Российским мужчинам объяснили, как они могут получить маткапитал

Финансовый эксперт Алексей Лашко назвал условия, при которых мужчина в России может получить материнский капитал, сообщает «Федерал Пресс».

По его словам, сертификат может получить неженатый мужчина, если он усыновит ребенка из детдома — в таком случае россиянин имеет право обратиться в Соцфонд и претендовать на документ на свое имя.

Однако есть и другие случаи, когда мужчина может рассчитывать на маткапитал. Среди них — смерть или официальная пропажа матери ребенка, либо лишение ее родительских прав. В таких ситуациях материнский капитал переходит к отцу.

При этом наличие или отсутствие брака не имеет значения для получения материнского капитала, важен лишь факт отцовства, подчеркнул Лашко. Если же мужчина приходится отчимом одному из детей, он не будет иметь права на материнский капитал.