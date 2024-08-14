В РФ ввели ограничение на вывоз бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года

Правительство РФ приняло решение о введении ограничения на вывоз бензина из страны, которое продлится с 1 сентября по 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Такая мера поможет поддержать стабильную ситуацию на рынке топлива, пока сохраняется сезонный спрос и идут плановые ремонтные работы на НПЗ.

При этом ограничение не затронет поставки, осуществляемые по международным межправительственным соглашениям (в т. ч. со странами ЕАЭС), и топливо, вывозимое гражданами для личного пользования или государством для оказания международной гумпомощи.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина призвала ФАС проверять цены на АЗС, так как рост цен на топливо делает поездки по России дороже.