Эксперт топливного рынка призвала ФАС проверять цены на АЗС

Рост цен на топливо делает поездки по России дороже, люди не могут позволить себе путешествовать на автомобиле на далекие расстояния, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Учитывая нынешний уровень цен на топливо, заправка машин для россиян становится роскошью, говорит она.

Доступность поездок на поездах и самолетах также сокращается. Авиакеросин взлетел в цене на фоне всех ситуаций на рынке, отмечает Бунина.

После открытия экспорта топлива из РФ цены на бензин на оптовом рынке резко взлетели. Потребители начинают выбирать между тем, чтобы заправить автомобиль или купить себе вещи, комментирует эксперт.

«Россия — сырьевая держава, и на данный момент власти сделали все, чтобы держать цены на должном уровне на оптовом рынке, но не понятно, почему АЗС не могут пойти навстречу потребителям и установить фиксированный тариф или не поднимать больше цены на бензин в этом году» — отмечает Бунина.

По ее мнению, ФАС необходимо возобновить проверки заправочных компаний, чтобы убедиться, что цены на стелах АЗС неспекулятивны.