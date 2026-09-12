Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Моди

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди разделяют одно и то же видение мира. Их можно назвать друзьями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает RT .

По словам официального представителя Кремля, Путин уважает Моди. У них положительные личные отношения.

«Их можно считать друзьями», — сказал Песков

Песков отметил, что президент РФ положительно относится к Индии и индийцам. А российского лидера, в свою очередь, уважают в бизнес-кругах Индии.

Также Путин популярен в бизнес-кругах БРИКС. Это хорошо, потому что предприниматели стран БРИКС «отстаивают ценности объединения», заключил Песков.

Путин пообщался с Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели 11 сентября.

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