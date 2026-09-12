«Почти вернулись к холодной войне»: Песков оценил отношения России и Европы
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Европа почти вернулась к ситуации холодной войны с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает RT.
Он напомнил, что Европа по своей инициативе свернула все контакты с Россией. Отношения заморожены почти до нуля.
Политика Европы привела континент к нестабильности и множеству конфликтов.
«Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны», — сказал Песков.
Он добавил, что вместо того, чтобы решать все вопросы дипломатическим путем, Европа пожелала погрузиться в конфронтационную обстановку с РФ.
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