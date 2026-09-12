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«Почти вернулись к холодной войне»: Песков оценил отношения России и Европы

Политика

Фото - © РИА Новости

Европа почти вернулась к ситуации холодной войны с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает RT.

Он напомнил, что Европа по своей инициативе свернула все контакты с Россией. Отношения заморожены почти до нуля.

Политика Европы привела континент к нестабильности и множеству конфликтов.

«Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны», — сказал Песков.

Он добавил, что вместо того, чтобы решать все вопросы дипломатическим путем, Европа пожелала погрузиться в конфронтационную обстановку с РФ.

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