Первый Кубок губернатора Московской области по управлению БПЛА прошел в Балашихе

Первый Кубок губернатора Московской области по управлению БПЛА стал центральным событием ежегодного патриотического фестиваля пилотирования FPV-дронов, посвященного памяти Героя России Евгения Фадина. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке Министерства обороны РФ, администрации городского округа Балашиха и Федерации гонок дронов России, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы видим большой интерес к этой теме у подрастающего поколения. В отборочном этапе Кубка приняли участие более 120 пилотов из Московской, Кировской, Оренбургской, Тульской областей, а также из Москвы, Республики Тыва, Красноярского края и т. д. Все больше ребят приходят в кружки по управлению БПЛА, которые мы открываем в школах, а студенты колледжей активно выбирают специальности этого профиля. Мы стараемся создавать все условия, чтобы они могли приобретать необходимые компетенции, реализовывать свои способности в современных технологиях. Надеюсь, что многие из финалистов, которые приехали к нам в Подмосковье из разных уголков страны, свяжут свою жизнь с беспилотной авиацией. Особенно ценно, что соревнования проходят в рамках фестиваля памяти Героя России Евгения Фадина. Командир группы БПЛА разрабатывал и внедрял новые способы ведения воздушной разведки, но, к сожалению, погиб, выполняя боевую задачу», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впервые фестиваль пилотирования FPV-дронов прошел в прошлом году в Коломне. С инициативой проведения мероприятия, которое объединило более 1 тыс. молодых пилотов, специалистов в области БПЛА, военнослужащих, представителей образовательных учреждений и молодежных организаций, к губернатору обратились сослуживцы Евгения Фадина.

«В 2025 году командование части вышло с инициативой о проведении фестиваля пилотирования дронов в память о нашем боевом товарище, который погиб, самоотверженно выполняя воинский долг. Евгений был хорошим, добрым, отзывчивым товарищем. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев идею поддержал. В этом году мероприятие проходит во второй раз. Мы видим, как фестиваль развивается, объединяя всю Московскую область. Сегодня здесь работают разнообразные выставки, собралось большое количество ребят всех возрастов, взрослых людей. Войска беспилотных систем — это новый род войск, который создан в соответствии с Указом Президента России и развивается стремительно. Очень большой приток в наши ряды военнослужащих из запаса. Люди идут по зову своего сердца, по велению души», — отметил один из сослуживцев Героя.

Евгений Фадин выбрал военную карьеру, как и его отец. Служил в Сирии, а с апреля 2023 года выполнял боевые задачи в зоне СВО, командовал группой БПЛА, но, к сожалению, погиб, эвакуируя из-под обстрела личный состав и технику. На фестиваль в Балашиху сегодня приехал и отец Героя России Владислав Фадин.

«Женя служил в беспилотной авиации, был командиром группы, которая наносила серьезный ущерб врагу на Донецком направлении, потом уже на Запорожском. От них, их профессионализма очень многое зависело. Некоторые ребята, которых он спас, до сих пор продолжают службу. Сегодня в Балашихе проходит второй патриотический фестиваль пилотирования дронов в память о моем сыне. Первый, который был в Коломне, собрал много людей, но, мне кажется, сегодня все еще масштабнее. Кроме того, он совпал с Днем города Балашиха, где Женя рос, учился. Я думаю, что это очень важное патриотическое мероприятие для всего Подмосковья», — рассказал Владислав Фадин.

На финал Кубка губернатора в Ледовый Дворец «Арена Балашиха» приехали 32 лучших пилота из разных регионов, прошедших отборочный этап. Соревнования состоялись в формате гонки на выбывание. Предварительно участников разделили на группы.

Победу в первом Кубке губернатора Московской области по управлению БПЛА одержал Федор Соловьев из Серпухова, вторым стал участник из Клина Ярослав Малинский, третье место занял Елисей Тимофеев из Москвы.

«Я занимаюсь пилотированием дронов уже 3 года. В моем православном военно-патриотическом клубе им. князя Владимира Храброго начался набор в группу БПЛА, и я пошел, потому что было интересно. Сегодня за меня, конечно, болели родители, все очень рады моей победе. Здорово, что у нас в Подмосковье проходят такие соревнования», — сказал Федор Соловьев.

«Приз зрительских симпатий» по итогам соревнований получил Артур Янушкевич из Дмитрова, «За волю к победе» отметили Николая Кукова из Серпухов, а «За лучшее место в симуляторе Квадросим» наградили Руслана Измайлова из Балашихи.

Для гостей фестиваля была организована выставка. Войсковая часть, в которой служил Евгений Фадин, представила образцы боевых БПЛА, а сослуживцы Героя России рассказывали о подготовке пилотов.

Представители образовательных учреждений из Балашихи и Серпухова знакомили посетителей с направлениями подготовки в области робототехники, беспилотных летательных систем (БАС) и военной авиации, демонстрировали работу учебных симуляторов. Также собственные разработки и программы подготовки специалистов в области БАС представили Государственный университет просвещения, Щелковский колледж, Егорьевский авиационный технический колледж им. В. П. Чкалова и «Кванториум Балашиха».

«Направление беспилотных летательных аппаратов у нас появилось три года назад, когда спрос на данную специальность возрос. Тогда мы набрали более 200 курсантов. В следующем году будет первый выпуск. Хочу отметить, что с каждым годом растет количество заявлений, поэтому увеличиваем число бюджетных мест. В 2026-м конкурс был около 14 человек (на место). Причем, 80% студентов — девушки. Поступили самые достойные. Стараемся делать все, чтобы обеспечивать беспилотную авиацию качественными кадрами», — сказал замдиректора Егорьевского авиационного технического колледжа им. В. П. Чкалова по учебно-воспитательной работе филиала МГТУ ГА Игорь Демянчук.

В рамках выставки чемпионы мира по авиамоделированию продемонстрировали гостям образец реактивного двигателя отечественной разработки. На интерактивной площадке «Квадросим» посетители могли попробовать себя в роли пилота малых дронов, поработать на технических и гоночных симуляторах. Кроме того, любой желающий мог принять участие в игре «Дрон-баскетбол», мастер-классах «Волонтеров Подмосковья» и организации «Золотые руки ангела».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.