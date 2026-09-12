В МИД РФ предупредили Украину, что СВО не остановят на период переговоров

Российская Федерация не намерена приостанавливать проведение специальной военной операции на время возможного переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как уточнил глава дипломатического ведомства в беседе с журналистами на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, российская сторона по-прежнему сохраняет готовность к переговорам. Однако пауза в боевых действиях на этот период вводиться не будет.

Лавров также охарактеризовал решение пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву как жест доброй воли со стороны руководства России. Одновременно дипломат напомнил, что глава киевского режима до сих пор официально не отменил собственный указ о запрете на ведение контактов с Путиным и его представителями.

5 сентября президент России принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера, что стало уже восьмым визитом делегатов из Соединенных Штатов в РФ. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, российский лидер представил исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО. Их представители США пообещали учесть в диалоге с украинскими властями.

На следующий день американские посланники направились в Киев, после чего 8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

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