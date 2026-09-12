Проведение трехстороннего экономического форума с участием представителей России, США и Германии запланировано на 2027 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

Глава РФПИ выразил полную уверенность в реализации данного проекта в следующем году. Он отметил, что в ФРГ инициатива уже получила поддержку со стороны партии «Альтернатива для Германии».

«Форум мы планируем провести в следующем году», — добавил чиновник.

По словам Дмитриева, предстоящее мероприятие наглядно продемонстрирует способность прагматичного бизнес-диалога преодолевать искусственные барьеры. Они создаются в Европе представителями глобалистских, либеральных и левых политических сил.

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