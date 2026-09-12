Фанаты устроили драку на концерте «Ленинграда» в Минеральных Водах

Группа выступала в выставочном зале «МинводыЭКСПО» 11 сентября. Билеты на концерт стоили от 5 тыс. рублей.

В ходе шоу некоторые фанаты начали нагло пробиваться с задних рядов ближе к сцене: они толкались, мешали остальным зрителям смотреть концерт. В какой-то момент один из участников снял шапку и запустил ее в толпу.

После этого простая перепалка превратилась в драку, в которой приняли участие десятки человек. Охранникам удалось разобраться с проблемой. Они вывели самых агрессивных зачинщиков, а концерт после этого продолжился.

По словам очевидцев, люди, которые начали драку, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Это уже не первая драка, которая происходит на концерте «Ленинграда». Месяц назад в Нижнем Новгороде фанаты устроили бой из-за девушки, которая танцевала в сидячем секторе и закрывала обзор. Ее попытались усадить силой, после чего зрители накинулись друг на друга с кулаками.

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