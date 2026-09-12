Россиянин предпочел романтический ужин с красавицей опарышам в мультиварке

Россиянка рассказала в соцсетях об инциденте, произошедшем во время посещения кухни своего парня. Она заметила опарышей в мультиварке.

Девушка хотела приготовить ужин своему парню. Зайдя на кухню, она увидела большое количество немытой посуды.

Также девушка обнаружила мультиварку и открыла ее. Кухонный прибор был полностью заполнен опарышами.

Пользовательница отметила, что готова была закрыть глаза на грязную посуду. Однако находка внутри мультиварки вызвала у нее крайнее удивление.

Затем девушка иронично констатировала, что готовить ужин парню не будет — он у него уже есть.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.