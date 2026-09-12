ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший грузы ВСУ
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ВС РФ продолжили атаковать морские порты Украины и суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ВС РФ ударили по порту «Одесса». В результате был поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.
Атака проводилась днем в субботу.
Ранее сообщалось, что российские войска совершили комбинированную атаку по крупным промышленным и транспортным центрам Украины. Одновременно с этим они атаковали порт и объект транспортной инфраструктуры в Одесской области.
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