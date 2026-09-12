В Красногорске открыли памятник легендарному хоккеисту Владимиру Петрову

На церемонии прозвучал гимн России, с приветственными словами выступили глава Красногорска Дмитрий Волков, депутат Государственной Думы Сергей Колунов и президент Академии хоккея имени Владимира Петрова Максим Петров.

Новый монумент выполнен из бронзы. Саму фигуру установили на постамент из современного фибробетона — прочного материала, армированного стекловолокном. Общая высота памятника — около четырех метров.

Над образом хоккеиста скульптор Павел Щелов работал не один год. Проект начали еще в 2020-м. За это время авторы рассматривали самые разные варианты — от динамичных композиций до идеи легендарной хоккейной тройки.

«Много было сделано всевозможных эскизных проектов. Были очень динамичные, поспокойнее, даже была идея сделать легендарную тройку. Но все-таки остановились на таком варианте», — рассказал скульптор Павел Щелов.

По его словам, в создании проекта большую роль сыграли президент Академии Максим Петров и ее директор Георгий Бенилов. В итоге автор остался доволен результатом и считает, что памятник получился именно таким, каким должен был стать.

Максим Петров, который принимал участие в работе над проектом, тоже говорит: образ получился узнаваемым.

«Я лично принимал участие как раз в формировании всех процессов, и, по-моему, получилось очень шикарно. Те люди, которые близко с ним знакомы, я думаю, увидят в образе памятника Владимира Владимировича», — отметил Максим Петров.Но новый памятник — это не только память о великом спортсмене. Это еще и послание тем, кто только начинает свой путь в хоккее и спорте. «Играйте, пожалуйста, в хоккей, занимайтесь спортом, это самое важное, что есть», — говорит Максим Петров.

И сегодня эта мысль звучала особенно символично: рядом с памятником легендарному хоккеисту собрались не только почетные гости, но и юные спортсмены. Именно им теперь предстоит продолжать спортивную историю, которую Владимир Петров когда-то помог написать.

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