Здание детского футбольного клуба в Таганроге повреждено при атаке БПЛА

Частный детский футбольный клуб «Авангард» в Таганроге получил повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В спортклубе ежедневно тренируются более 300 детей и подростков. На территории есть крытый манеж и футбольное поле. «Авангард» подвергается атаке уже второй раз. После предыдущего инцидента собственник восстановил его за свой счет.

Также в результате падения обломков дронов сразу в нескольких местах города произошли возгорания. В том числе пожар зафиксировали на продуктовом складе и в супермаркете «Светофор». Жертв и пострадавших нет.

Собственникам поврежденных помещений окажут необходимую помощь.

Специалисты потушили два пожара на объектах. Продолжаются работы на остальных площадках. Слюсарь поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий атаки БПЛА, а также сотрудников подразделений ПВО.

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