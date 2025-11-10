В РФ хотят оценивать нуждаемость семей по зачислениям средств на карты

Минтруд планирует в 2027 году запустить в 3 регионах России пилотный проект, с помощью которого будут оценивать нуждаемость семей по зачислениям на банковские карты, сообщает «Коммерсант» .

Таким образом ведомство планирует вычислить тех россиян, которые получают теневые доходы. В результате это может привести к увеличению доли отказов в назначении пособий. По данным Высшей школы экономики, сейчас эта доля достигает 40%.

Речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно предназначается для семей, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Минтруд намерен объединиться с ФНС, Минцифры, ЦБ РФ и кредитными организациями, чтобы оценивать оборот средств на счетах россиян.

Анализу будет подлежать сумма, которая поступила на счета всех членов семьи за год до обращения за получением пособия. Если эта сумма будет превышать их официальный доход на 200%, то семья не получит выплаты.

Ранее сало известно, что по состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России достиг 15 514 рублей, показав увеличение с 13 512 рублей в начале года. Неработающие пенсионеры получают в среднем 15 814 рублей, тогда как у работающих средняя выплата составляет 11 706 рублей.

