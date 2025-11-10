С начала года соцпенсия выросла на 2 тысячи рублей

сегодня в 04:37

По состоянию на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии в России достиг 15 514 рублей, показав увеличение с 13 512 рублей в начале года, сообщает РИА Новости .

Согласно информации СФР, неработающие пенсионеры получают в среднем 15 814 рублей, тогда как у работающих средняя выплата составляет 11 706 рублей.

При этом пенсия по старости в целом по стране достигла 25,2 тыс. рублей, а для работающих пенсионеров этот показатель составляет 22 379 рублей.

Статистика демонстрирует сохранение дифференциации между выплатами работающим и неработающим пенсионерам, а также последовательное повышение социальных стандартов в рамках текущей пенсионной политики.