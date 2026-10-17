Две бронзовые медали завоевали дзюдоисты Подмосковья в первый день чемпионата России

Представители Московской области завоевали две бронзовые медали в первый день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит с 14 по 18 октября в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Александр Плеханов (Подольск, СШОР по единоборствам). Спортсмен провел шесть схваток. В утешительных поединках Александр Плеханов победил Кан-Демира Суге-Маадыра (Республика Тыва) и Семена Курташова (Иркутская область), а в схватке за бронзу одержал победу над Никитой Анисимовым (Москва).

Бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал Эмиль Раджабханов (Химки, СШОР по единоборствам). Спортсмен провел пять схваток. В полуфинале Эмиль Раджабханов уступил будущему чемпиону Исмаилу Мисирову (Краснодарский край), а в схватке за бронзовую медаль победил Мирзоюсуфа Гафурова (Санкт-Петербург).

В чемпионате России по дзюдо принимают участие 35 спортсмена из Московской области — 23 мужчины и 12 женщин. Турнир является одним из ключевых отборочных этапов в состав сборной команды России на следующий сезон.

Чемпионат России по дзюдо впервые проходит на Ставрополье и собрал 483 спортсмена практически со 55 регионов страны. Соревнования проходят в личном зачете, а в заключительный день состоится командный турнир.

Чемпионат России по дзюдо проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.