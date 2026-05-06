В Подмосковье рассчитали стоимость окрошки на шесть порций

Стоимость приготовления окрошки на квасе с вареной колбасой в Подмосковье превысит 500 рублей. Расчеты по средним ценам в четырех крупных торговых сетях провело Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на фоне наступления теплой погоды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным ведомства, набор продуктов для шести порций окрошки обойдется в 502,2 рубля. В него входят 150 граммов вареной колбасы, 400 граммов картофеля, 150 граммов огурцов, три яйца, 120 граммов редиса, 30 граммов зеленого лука, 10 граммов укропа, 150 граммов сметаны, один литр кваса и соль. Итоговая сумма может меняться в зависимости от выбранной торговой сети и состава ингредиентов.

Окрошка считается традиционным русским холодным супом из нарезанных овощей и зелени с заправкой на квасе. Сегодня также популярны варианты на кефире или минеральной газированной воде. Вместо вареной колбасы нередко используют отварную курицу или индейку.

Для более пикантного вкуса сметану можно смешать с горчицей или хреном. Часть редиса хозяйки иногда добавляют непосредственно перед подачей, чтобы сохранить хруст. Приобрести продукты можно как в сетевых магазинах, так и на ярмарках Подмосковья. Адреса и график их работы размещены на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.