В Мособлдуме рассмотрят законопроект об исполнении бюджета ТФОМС за 2024 г

Во время 113-го заседания Мособлдумы региональные парламентарии приняли к рассмотрению законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за 2024 год, передает корреспондент РИАМО.

Доходы областного фонда ОМС в 2024 году составили 183 млрд рублей, или 102,5% от утвержденного показателя. Исполнение по расходам составило 182 млрд рублей, это 99,4% от показателя.

В апреле Мособлдума внесла изменения в бюджет ТФОМС на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы ТФОМС в 2025 году увеличили на 1,87 млрд рублей, до 198,1 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал дать право Подмосковью смелее внедрять телемедицину, чтобы у населения была возможность удобнее записываться на консультации к тем или иным специалистам.

«В частной медицине сегодня эта практика активно развивается», — сказал Воробьев.