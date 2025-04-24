Мособлдума внесла изменения в бюджет ТФОМС на 2025 год

Мособлдума в ходе заседания внесла изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

Доходы ТФОМС в 2025 году увеличиваются на 1,87 млрд рублей и составят 198,1 млрд рублей. Они растут за счет поступлений из бюджета Московской области и федерального ФОМС.

Расходы ТФОМС в 2025 году увеличиваются на 1,95 млрд рублей и составят 198,2 млрд рублей.

Дополнительное повышение расходов предусмотрено в том числе на софинансирование медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала, обеспечение стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации и на финансовое обеспечение базовой программы ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (округов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.