Андрей Воробьев призвал дать Подмосковью право смелее внедрять телемедицину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», где призвал дать право Подмосковью смелее внедрять телемедицину, чтобы у населения была возможность удобнее записываться на консультации к тем или иным специалистам.

«Дайте нам, Московской области, право смелее внедрять телемедицину. Вряд ли кто-то в зале топает пешком в поликлинику для того, чтобы получить консультацию врача. В частной медицине сегодня эта практика активно развивается. А в зале, я уверен, каждый имеет телефон или возможность, соответственно, не только больничные листы закрывать — это да, это тоже важно. Но это же освобождает голову и руки врача. Одно дело — ты пишешь, другое дело — ты лечишь», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья в рамках форума напрямую обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой дать возможность провести эксперимент по более смелому внедрению телемедицины, чтобы позволить медикам принимать большее количество пациентов, чем они могут принимать сейчас.

Ранее Воробьев обозначил главные приоритеты для Подмосковья в рамках форума. По его словам, мероприятие дает возможность искать и находить все самое полезное для человека.