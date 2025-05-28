Андрей Воробьев обозначил цели форума «Россия и мир» для Подмосковья

В Доме правительства Московской области с 27 по 28 мая проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главная цель для региона — чтобы улучшения в жизни почувствовали жители всех населенных пунктов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Президент (Владимир Путин — ред.) объявил о 7 национальных целях, и наша задача — сделать все, чтобы в каждом направлении, прежде всего, это касается здоровья, качества жизни человека, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети, родители. И здесь очень важен подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям», — сказал Воробьев.

Он отметил, что проходящий в Подмосковье форум — это возможность искать и находить все самое полезное для человека.

«Наша задача — сделать в Московской области так, чтобы это могли почувствовать люди в каждом населенном пункте. Один из заметных прорывов — перинатальная помощь, сегодня она соответствует лучшим мировым стандартам. Здоровье детей, здоровье старшего поколения — все то, что обсуждается на этой площадке», — добавил губернатор.

Участниками форума стали в том числе ученые, медики, эксперты в области здравоохранения, политики, деятели культуры, ведущие производители продуктов здорового питания. В ходе обсуждения поднимаются важнейшие для страны вопросы, в том числе о внедрении современных здоровьесберегающих технологий, а также о развитии медицины внутри страны и фармацевтической промышленности. Организаторы мероприятия — российское правительство, правительство Московской области и фонд «Росконгресс».

Проект «Новые технологии сбережения здоровья»

«Я бы хотела поблагодарить губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и министра науки и высшего образования РФ Валерия Николаевича Фалькова за организацию на площадке Московской области этого форума. Он посвящен чрезвычайно важной теме для каждого человека в нашей стране — теме здорового долголетия. Сегодня мы посетили выставку, а вчера коллеги обсуждали самые разные направления в сферах нашей жизни, которые как раз и формируют здоровое долголетие — это и спорт, и культура, и политика, и медицина, и наука», — сказала зампред правительства России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, на форуме не только обсуждаются межведомственные темы, но и презентуются новые национальные проекты, объявленные Путиным. Детальному обсуждению в рамках мероприятия 28 мая уделят внимание проекту «Новые технологии сбережения здоровья», который посвящен вопросам долголетия.

Голикова подчеркнула, что российские учены разработали несколько направлений, которые дадут населению возможность использовать лекарственные препараты, биологически активные добавки и питание, которые положительно сказываются на жизни и здоровье человека.

О важных задачах

Вопросы активного долголетия на сегодняшний день являются главными для качества жизни и здоровья населения России. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, качество жизни и здоровье напрямую зависят от народосбережения и демографической политики.

«Современная наука междисциплинарна, и даже те, кто напрямую не занимается медико-биологическими либо медицинскими исследованиями, вносят свой вклад в решение этих задач. На протяжении многих лет у нас, если посмотреть на все инструменты государственной поддержки, — от создания научных центров мирового уровня, приглашения специалистов по мегагрантам до министерских программ, связанных с передовыми инженерными школами и программой „Приоритет-2030“, — везде активно участвуют либо классические университеты, либо специализированные отраслевые медицинские вузы. Поэтому мы все эти годы шли к тому, чтобы стать активными участниками в организации такой площадки, посвященной трендам здорового долголетия, и будем ее всячески поддерживать», — сказал Фальков.

Выставка, развернутая в рамках форума, предоставляет возможность познакомиться с инновационными проектами здорового питания и ведущими центрами здоровья. Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, являющийся одним из лидеров медицины Подмосковья, представил свою экспозицию. Гости могли испытать на себе ощущения пожилого человека, примерив специальный костюм, а также пройти виртуальную визуализацию своего биологического возраста.

«Мы говорим, что паспортный и биологический возраст — это два разных показателя. И если на первый повлиять практически невозможно, то второй находится под контролем врачей. Современная правильная терапия, по некоторым данным, позволяет за 3 месяца уменьшить биологический возраст на 9 лет. В его основе лежат и уровень давления, и частота сердечных сокращений, и показатель жесткости сосудистой стенки, что отвечает за прогноз развития инфарктов и инсультов», — рассказала замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.

По ее словам, кроме методики измерения биологического возраста и врачебных рекомендаций по сохранению вечной молодости, на экспозиции МОНИКИ предлагают примерить на себя старость.

«Здесь представлен костюм пожилого человека, который позволяет любому желающему почувствовать себя старше на несколько лет. Специальные утяжелители ухудшают физическую активность и замедляют движения, а VR-технологии снижают зрение, притупляют слух, что препятствует ведению активной жизни», — добавила Чернявская.

Она отметила, что специалисты МОНИКИ понимают, что забота о здоровой жизни должна начинаться не во второй половине жизни, а до рождения человека, так как его здоровье начинается со здоровья родителей.