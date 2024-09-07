В МИД РФ заявили, что Европа тайно наращивает закупки российского газа
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что страны Запада продолжают закупать газ из России «негласно», пишут «Известия».
Он отметил, что для отечественных энергоносителей страны Европы остаются практически закрытыми. Хотя, по его словам, в последние месяцы, наблюдается обратная тенденция, когда негласно закупается в больших объемах российский газ, как сжиженного, так и трубопроводного.
Он также отметил, что Россия стремится охватить другие рынки, где востребованы ее углеводороды, в том числе Китай и Индию.
Ранее сообщалось, что в настоящее время доля российского газа на европейском рынке достигла 15%, это свидетельствует о том, что страны ЕС продолжают наращивать закупки.