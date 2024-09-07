В МИД РФ заявили, что Европа тайно наращивает закупки российского газа

Он отметил, что для отечественных энергоносителей страны Европы остаются практически закрытыми. Хотя, по его словам, в последние месяцы, наблюдается обратная тенденция, когда негласно закупается в больших объемах российский газ, как сжиженного, так и трубопроводного.

Он также отметил, что Россия стремится охватить другие рынки, где востребованы ее углеводороды, в том числе Китай и Индию.

Ранее сообщалось, что в настоящее время доля российского газа на европейском рынке достигла 15%, это свидетельствует о том, что страны ЕС продолжают наращивать закупки.