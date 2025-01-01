В Мексике скопилось 600 млн литров текилы из-за падения спроса на напиток
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Около 600 млн литров текилы скопилось на складах Мексики. Падение спроса привело к перепроизводству национального алкогольного напитка, сообщает Business FM.
Как пишет британская газета Financial Times, также ситуацию усложняет заявление избранного президента США Дональда Трампа, который обещал ввести пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.
По итогам I полугодия прошлого года продажи текилы в Соединенных Штатах снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление текилы снизилось на 1%, в то время как в 2023 году оно выросло на 4%, а в 2021 году — на 17%.
В статье отметили, что США является крупнейшим торговым партнером Мексики (80% экспорта). Далее следуют Испания и Германия (по 2%).
Из материала следует, что в связи с падением спроса крупнейшие бренды текилы Patron и Casamigos снижали цены более года. Это было возможно благодаря падению цен на агаву, которая подешевела в 5 раз.
Ранее стало известно, что Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию. С января по сентябрь прошлого года Рим занял почти 50% импорта алкогольного напитка в РФ, обогнав Латвию.