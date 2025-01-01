В Мексике скопилось 600 млн литров текилы из-за падения спроса на напиток

Как пишет британская газета Financial Times, также ситуацию усложняет заявление избранного президента США Дональда Трампа, который обещал ввести пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.

По итогам I полугодия прошлого года продажи текилы в Соединенных Штатах снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом потребление текилы снизилось на 1%, в то время как в 2023 году оно выросло на 4%, а в 2021 году — на 17%.

В статье отметили, что США является крупнейшим торговым партнером Мексики (80% экспорта). Далее следуют Испания и Германия (по 2%).

Из материала следует, что в связи с падением спроса крупнейшие бренды текилы Patron и Casamigos снижали цены более года. Это было возможно благодаря падению цен на агаву, которая подешевела в 5 раз.

Ранее стало известно, что Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию. С января по сентябрь прошлого года Рим занял почти 50% импорта алкогольного напитка в РФ, обогнав Латвию.