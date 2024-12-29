Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию

С января по сентябрь текущего года Италия стала главным поставщиком игристых вин в Россию, заняв почти 50% импорта алкогольного напитка, сообщает РИА Новости .

Согласно открытым данным, в 2024 году Италия поставила РФ игристого вина на 92,2 млн долларов. За прошедший год россияне нарастили покупки итальянского игристого почти на 2/3, что позволило Италии обойти Латвию и выйти на первое место.

Рига в январе–сентябре сократила свои поставки игристых вин в Россию до 59,7 млн долларов (-7%). Замыкает топ-3 Литва, экспорт игристых вин которой за год упал до 15,5 млн долларов (-64%). На четвертой строчке рейтинга расположилась Польша с экспортом игристых вин на 12,6 млн долларов, а на пятом месте расположилась Испания — 4,8 млн долларов.

Далее следуют Армения с поставками игристого вина в Россию на 3,2 млн долларов, Азербайджан — 1,3 млн долларов, Германия — 1,2 млн долларов, Грузия — 1,1 млн долларов и Франция — 1 млн долларов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что перед Новым годом сотрудники организации проанализировали состав российских вин. Качество отечественной продукции за год выросло почти на 12%.