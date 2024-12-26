На 12% улучшилось качество российских вин за год

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Роскачество: качество российских вин выросло на 12% за год

Качество вин, производящихся в России, улучшилось на 11,8% в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Перед Новым годом сотрудники организации проанализировали состав российских вин. Оказалось, что около 95% проверенных напитков соответствуют установленным Роскачеством стандартам. Около 90% продаваемой продукции получили оценку не менее 78 баллов.

Протасов добавил, что 59% жителей РФ считает российские вина качественными. В 2024 году показатель увеличился на 8%.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский сказал, что стоимость алкоголя в 2025 году в России вырастет на 5-10%.