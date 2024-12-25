Рост цен на алкоголь в 2025 году составит от 5 до 10%

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский рассказал, что ждет алкогольный рынок, как изменятся цены на алкогольную продукцию в 2025 году, сообщает Общественная Служба Новостей .

Акцизы на алкоголь вырастут с 1 января.

«С учетом новых акцизных ставок с 1 января 2025 года и уже сложившихся рыночных условий можно ожидать рост цен в первом квартале 2025 года», — сказал Черниговский.

Так, крепкий алкоголь — водка и коньяк — прибавит в цене 5-8%. Больше всего подорожают тихие и игристые вина — на 8-10%. Здесь, помимо роста акцизов, роль сыграет подорожание сырья и логистики.

Рост цен на российское пиво составит от 5 до 7%, а на импортное — еще больше, уточнил эксперт.

Ранее Госдума одобрила повышение акцизов на алкоголь, акцизы индексируются на уровень инфляции.