В Китае подписаны договоренности по увеличению объемов поставок газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что российская компания подписала договоренности по наращиванию объемов поставок голубого топлива по проекту «Дальневосточный маршрут, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что «Газпром» и Китай договорились повысить объемы поставок по проекту с 10 млрд кубометров в год до 12 млрд куб. м.
Ранее Миллер отметил, что в КНР был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».