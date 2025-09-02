В Китае подписаны договоренности по увеличению объемов поставок газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что российская компания подписала договоренности по наращиванию объемов поставок голубого топлива по проекту «Дальневосточный маршрут, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что «Газпром» и Китай договорились повысить объемы поставок по проекту с 10 млрд кубометров в год до 12 млрд куб. м.

Ранее Миллер отметил, что в КНР был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».