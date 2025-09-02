сегодня в 07:49

В Китае подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания подписала в Китае меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», сообщает ТАСС .

«На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии, сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода „Сила Сибири — 2“ и транзитного газопровода через территорию Монголии „Союз Восток“», — сказал Миллер.

По его словам, данный проект позволит поставлять из РФ транзитом через Монголию 50 млрд кубометров голубого топлива в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР. Он участвовал в трехстороннем саммите Россия — Китай — Монголия. Также там начались переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.