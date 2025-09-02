Владимир Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Китае

Лидер РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят российско-китайские переговоры в Пекине в рамках мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает News.ru .

Главы государств планируют обсудить множество вопросов двусторонней и международной политики и других сфер.

Данная встреча — шестой контакт руководителей РФ и Китая с начала 2025 года. До двусторонних переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в трехстороннем саммите Россия — Китай — Монголия.

Ранее российская делегация во главе с президентом прибыла в Китай. Она остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель располагается в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с ж/д вокзалом.

До этого стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Китай в ближайшее время. Он будет участвовать в мероприятиях в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны в сентябре.

Ранее китайские журналисты отметили, что визит президента РФ в КНР и высокий уровень приема делегации вызвали раздражение во Франции.