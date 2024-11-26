В Госдуме назвали причину падения курса рубля

Депутат Госдумы Делягин объяснил падение курса рубля повышением ключевой ставки
Экономика

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением Банком России ключевой ставки, сообщает «Лента.ру».

Ранее курс доллара на международном рынке Forex превысил 107 рублей. Американская нацвалюта за день подорожала почти на 2 рубля.

«Повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля», — сообщил Делягин.

Он подчеркнул, что в 2014 году ситуация была аналогичной. В прошлом году страна также столкнулась с подобными обстоятельствами.

По словам депутата, при увеличении ключевой ставки экономическое развитие замедляется. Бизнес начинает отказываться от многих инвестиционных проектов, так как они становятся нерентабельными.

Делягин добавил, что в настоящее время единственным перспективным направлением для массовых инвестиций является валютный рынок. На эти средства приобретается иностранная валюта. В условиях повышенного спроса на валюту происходит снижение курса рубля.