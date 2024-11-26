В Госдуме назвали причину падения курса рубля

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что падение курса рубля связано с повышением Банком России ключевой ставки, сообщает «Лента.ру» .

Ранее курс доллара на международном рынке Forex превысил 107 рублей. Американская нацвалюта за день подорожала почти на 2 рубля.

«Повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля», — сообщил Делягин.

Он подчеркнул, что в 2014 году ситуация была аналогичной. В прошлом году страна также столкнулась с подобными обстоятельствами.

По словам депутата, при увеличении ключевой ставки экономическое развитие замедляется. Бизнес начинает отказываться от многих инвестиционных проектов, так как они становятся нерентабельными.

Делягин добавил, что в настоящее время единственным перспективным направлением для массовых инвестиций является валютный рынок. На эти средства приобретается иностранная валюта. В условиях повышенного спроса на валюту происходит снижение курса рубля.