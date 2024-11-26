Падение продолжается: курс доллара превысил 107 рублей

сегодня в 17:46

Курс доллара на международном рынке Forex превысил 107 рублей. Американская нацвалюта подорожала почти на 2 рубля за день, сообщает РБК .

По состоянию на 11:00 по московскому времени, доллар на Forex торговался более чем по 105 рублей. В 17:13 американская валюта достигла 107,726 рубля.

Курс евро на международном валютном рынке превысил 113 рублей.

Между тем Центробанк России также поднял официальный курс доллара на 26 и 27 ноября до 105,0604 рубля. Евро торгуется по 110,4943 рубля.

Утром 26 ноября официальный курс ЦБ составлял 103,7908 рубля за доллар и 108,8705 рубля за евро.

Между тем финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин допустил, что весной 2025 года курс доллара может подняться до 120 рублей.