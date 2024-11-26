Курс доллара может подняться до 120 рублей весной 2025 года

Аналитик Звездин: если нефть упадет до $50, курс доллара повысится до 120 рублей

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин спрогнозировал возможное повышение курса доллара до 120 рублей весной 2025 года при падении цен на нефть до 50 долларов за баррель, сообщает NEWS.ru .

«В случае падения нефти до 50 долларов за баррель курс доллара к рублю может подняться до 120 рублей в среднем и до 140 рублей в пике», — заявил аналитик.

Однако эксперт указал, что это сценарий, требующий совпадения нескольких факторов. Во-первых, снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Украине может ослабить сырьевой рынок, уменьшив спрос на нефть и как следствие снизив ее стоимость.

Во-вторых, возвращение Дональда Трампа к власти в США создает дополнительный риск. Трамп ранее высказывал намерение снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель, что может усилить негативное влияние на рубль.