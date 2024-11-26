Доллар взлетел выше 105 рублей

сегодня в 11:11

Курс доллара на международном рынке Forex превысил 105 рублей, сообщает РБК . По состоянию на 11:10, официальный курс Центробанка России на 26 ноября составляет 103,7908 рубля за доллар и 108,8705 рубля за евро.

Американская нацвалюта на российском межбанковском рынке подорожала почти на 1%, достигнув ₽104,83 (+0,99%).

Утром 26 ноября индекс Московской биржи также обновил минимум 2024 года — сперва рухнув до 2508,67 пункта, после чего достигнув 2503,78 пункта.

Курс китайского юаня на Мосбирже впервые с 29 марта 2022 года превысил 14,5 рублей.

Тем временем средняя цена на ипотеку в России превысила отметку в 30% у крупных участников рынка. По данным экспертов, переплата за весь срок ипотечного займа может оказаться семикратной.