Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30%

Средняя стоимость ипотечного кредита в России превысила отметку в 30% у крупных участников рынка, пишут « Известия ».

Переплата за весь срок жилищного кредита может оказаться семикратной, а платеж в месяц на жилье в крупных городах достигает 150-300 тыс. рублей.

Минимальный порог стоимости ипотеки вырос на 1,3 п. п. за месяц и достиг 27,5%.

По словам экспертов, за последние три года размер ежемесячного платежа с учетом роста ключевой ставки и удорожания жилья увеличился примерно в 4 раза. По этим причинам новая недвижимость стала недоступна для заемщиков со средним доходом.

Переплата по ипотечному кредиту на сумму 10 млн рублей (с учетом первоначального взноса в 2 млн) на срок 25 лет с ПСК 30% составит 65 млн рублей. Итоговая выплаченная заемщиком сумма будет превышать стоимость жилья в 7,5 раза.

Ситуация с ипотечным кредитованием в России может измениться в в 2025 году, сообщила РИАМО финансовый советник Анна Веденеева.

Эксперт перечислила изменения, которых можно ожидать в следующем году.

Во-первых, возможно снижение процентных ставок. Если Центробанк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к снижению ипотечных ставок. Это было бы благоприятно для заемщиков, так как снизит стоимость кредитов, отметила Веденеева. Во-вторых, продолжат работать государственные программы.