Ситуация с ипотекой может измениться в лучшую сторону для заемщиков в 2025 году

Ситуация с ипотечным кредитованием в России может измениться в в 2025 году, сообщила РИАМО финансовый советник Анна Веденеева.

Эксперт перечислила изменения, которых можно ожидать в следующем году.

Во-первых, возможно снижение процентных ставок. Если Центробанк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к снижению ипотечных ставок. Это было бы благоприятно для заемщиков, так как снизит стоимость кредитов, отметила Веденеева.

Во-вторых, продолжат работать государственные программы.

«Возможно, будут введены дополнительные субсидии или программы поддержки для определенных категорий граждан, что сделает ипотеку более доступной», — сказал эксперт.

Также может измениться ситуация на рынке недвижимости.

«Если спрос на жилье останется высоким, это может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. С другой стороны, если рынок начнет охлаждаться, это даст возможность заемщикам получить более выгодные условия», — заключила Веденеева.